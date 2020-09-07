Кіберспорт відсьогодні в Україні визнали видом спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні. Таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.
“Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні. Щойно таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт — це вже давно не просто „стрілялки“, а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 млн людей, серед яких і мільйони українців”, — написав Олександр Борняков.
Він зазначив, що в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці — наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу.
“Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу... Сподіваюсь, що кіберспорт в Україні сьогодні став не тільки офіційним видом спорту, а й частиною економіки нашої країни. Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи!”, — додав Олександр Борняков.
За словами Віце-прем’єр-міністр України — міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова — це початок великої історії.
Нагадаємо, минулого року Федерація кіберспорту України анонсувала та провела перший в історії чемпіонат України по кіберспорту.