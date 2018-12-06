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Кібербезпека, знищення хімвідходів та дослідження Дунаю: під що отримали гроші українські вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна отримає фінансову підтримку на наукові проекти через Український науково-технологічний центр за напрямками: кібербезпека, виявлення та утилізація хімічних відходів у Чорному морі, дослідження Дунаю. Відповідне рішення прийняла Адміністративна рада Українського науково-технологічного центру (УНТЦ), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Кібербезпека, знищення хімвідходів та дослідження Дунаю: під що отримали гроші українські вчені

"Це дуже важливо і для України, і для всього світу, що віднині УНТЦ працюватиме за новим напрямом - кібербезпека. Адже в сучасному світі, де хакерські атаки можуть змінювати результати виборів, складно переоцінити необхідність розвитку цієї сфери. Це рішення дозволить Україні залучити додаткові кошти під наукові дослідження та розробки з кібербезпеки. Саме їх результати дозволять і Україні, і усім нашим партнерам проваджувати нові, ефективні рішення для протидії одній з найбільших нинішніх загроз людства", - зазначив заступник міністра освіти і науки України, представник України в Адміністративній раді УНТЦ Максим Стріха.

Друге важливе рішення для України, за даними прес-служби відомства, полягає в тому, що через УНТЦ Євросоюз фінансуватиме проект з виявлення та утилізації хімічних відходів у Чорному морі. Відповідні захоронення були зроблені в українських територіальних водах ще в часи СРСР, однак наразі оболонка контейнерів поступово руйнується. На думку вчених, найближчим часом це може призвести до екологічної катастрофи. Ситуацію ускладнює ще й те, що немає точної карти захоронень. Першим етапом спільного проекту якраз і буде створення точної карти місцезнаходження хімічних відходів. Далі розроблятимуться шляхи з їх знешкодження.

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Ще однією можливістю для наших науковців буде розвиток через УНТЦ проекту з установлення сучасних методів дослідження річки Дунай. Зокрема, за даними прес-служби, йдеться про вивчення рівня забруднення та інших змін у річці.
Україна уже долучилася до підготовчого етапу проекту, але для його продовження та отримання міжнародного фінансування сьогодні українським вченим потрібно приєднатися до Європейського консорціуму з питань дослідницької інфраструктури (ERIC).

"Від України виконавцем проекту є Одеський державний екологічний університет. У межах спільної роботи науковці вишу отримають можливість працювати на новітньому обладнанні та отримувати передовий міжнародний досвід", - повідомив Максим Стріха.

Український науково-технологічний центр, УНТЦ – міжнародна організація, створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов'язаних зі зброєю масового знищення, шляхом фінансової підтримки проведення наукових досліджень вченими, задіяними у сфері безпеки.
Учасники УНТЦ: країни-донори (ЄС, США); країни-реципієнти (Україна, Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив постанову для оцінки розвитку науки за 7 напрямами з метою цільового фінансування найкращих вишів.

Додамо, українські науковці з 2014 року отримали від ЄС гранти на 1,7 млн євро.

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