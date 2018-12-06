Кибербезопасность, уничтожение химотходов и исследования Дуная: под что получили деньги украинские ученые

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3714 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 14630 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 16590 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 14059 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 46297 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95669 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143677 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132835 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71474 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188941 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
5м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 12099 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15589 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19665 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 18193 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22566 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 6378 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 14630 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 16590 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143677 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132835 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 838 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13854 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15999 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18356 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21236 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Кибербезопасность, уничтожение химотходов и исследования Дуная: под что получили деньги украинские ученые

Киев • УНН

 • 18182 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина получит финансовую поддержку на научные проекты через Украинский научно-технологический центр по направлениям: кибербезопасность, выявление и утилизация химических отходов в Черном море, исследования Дуная. Соответствующее решение принял Административный совет Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Кибербезопасность, уничтожение химотходов и исследования Дуная: под что получили деньги украинские ученые

"Это очень важно и для Украины, и для всего мира, отныне УНТЦ будет работать по новым направлением - кибербезопасность. Ведь в современном мире, где хакерские атаки могут изменять результаты выборов, сложно переоценить необходимость развития этой сферы. Это решение позволит Украине привлечь дополнительные средства под научные исследования и разработки по кибербезопасности. Именно их результаты позволят и Украине, и всем нашим партнерам внедрять новые, эффективные решения для противодействия одной из крупнейших нынешних угроз человечества", - отметил заместитель министра образования и науки Украины, представитель Украины в Административном совете УНТЦ Максим Стриха.

Второе важное решение для Украины, по данным пресс-службы ведомства, заключается в том, что через УНТЦ Евросоюз будет финансировать проект по выявлению и утилизации химических отходов в Черном море. Соответствующие захоронения были сделаны в украинских территориальных водах еще во времена СССР, однако пока оболочка контейнеров постепенно разрушается. По мнению ученых, в ближайшее время это может привести к экологической катастрофе. Ситуацию осложняет еще и то, что нет точной карты захоронений. Первым этапом совместного проекта как раз и будет создание точной карты местонахождение химических отходов. Далее будут разрабатываться пути по их обезвреживанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госаудитслужба начнет с 2019 года проверку использования грантов ЕС

Еще одной возможностью для наших ученых будет развитие через УНТЦ проекта по установке современных методов исследования реки Дунай. В частности, по данным пресс-службы, речь идет об изучении уровня загрязнения и других изменений в реке.

Украина уже присоединилась к подготовительному этапу проекта, но для его продолжения и получения международного финансирования сегодня украинским ученым нужно присоединиться к Европейскому консорциуму по исследовательской инфраструктуре (ERIC).

"От Украины исполнителем проекта является Одесский государственный экологический университет. В рамках совместной работы ученые вуза получат возможность работать на новейшем оборудовании и получать передовой международный опыт", - сообщил Максим Стриха.

Украинский научно-технологический центр, УНТЦ - международная организация, созданная с целью предотвращения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения, путем финансовой поддержки проведения научных исследований учеными, задействованными в сфере безопасности.

Участники УНТЦ: страны-доноры (ЕС, США); страны-реципиенты (Украина, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Молдова).

Напомним, Кабинет Министров утвердил постановление для оценки развития науки по 7 направлениям с целью целевого финансирования лучших вузов.

Добавим, украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоТехнологии
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54