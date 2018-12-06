Кибербезопасность, уничтожение химотходов и исследования Дуная: под что получили деньги украинские ученые

"Это очень важно и для Украины, и для всего мира, отныне УНТЦ будет работать по новым направлением - кибербезопасность. Ведь в современном мире, где хакерские атаки могут изменять результаты выборов, сложно переоценить необходимость развития этой сферы. Это решение позволит Украине привлечь дополнительные средства под научные исследования и разработки по кибербезопасности. Именно их результаты позволят и Украине, и всем нашим партнерам внедрять новые, эффективные решения для противодействия одной из крупнейших нынешних угроз человечества", - отметил заместитель министра образования и науки Украины, представитель Украины в Административном совете УНТЦ Максим Стриха.

Второе важное решение для Украины, по данным пресс-службы ведомства, заключается в том, что через УНТЦ Евросоюз будет финансировать проект по выявлению и утилизации химических отходов в Черном море. Соответствующие захоронения были сделаны в украинских территориальных водах еще во времена СССР, однако пока оболочка контейнеров постепенно разрушается. По мнению ученых, в ближайшее время это может привести к экологической катастрофе. Ситуацию осложняет еще и то, что нет точной карты захоронений. Первым этапом совместного проекта как раз и будет создание точной карты местонахождение химических отходов. Далее будут разрабатываться пути по их обезвреживанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госаудитслужба начнет с 2019 года проверку использования грантов ЕС

Еще одной возможностью для наших ученых будет развитие через УНТЦ проекта по установке современных методов исследования реки Дунай. В частности, по данным пресс-службы, речь идет об изучении уровня загрязнения и других изменений в реке.

Украина уже присоединилась к подготовительному этапу проекта, но для его продолжения и получения международного финансирования сегодня украинским ученым нужно присоединиться к Европейскому консорциуму по исследовательской инфраструктуре (ERIC).

"От Украины исполнителем проекта является Одесский государственный экологический университет. В рамках совместной работы ученые вуза получат возможность работать на новейшем оборудовании и получать передовой международный опыт", - сообщил Максим Стриха.

Украинский научно-технологический центр, УНТЦ - международная организация, созданная с целью предотвращения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового уничтожения, путем финансовой поддержки проведения научных исследований учеными, задействованными в сфере безопасности.

Участники УНТЦ: страны-доноры (ЕС, США); страны-реципиенты (Украина, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Молдова).

Напомним, Кабинет Министров утвердил постановление для оценки развития науки по 7 направлениям с целью целевого финансирования лучших вузов.

Добавим, украинские ученые с 2014 года получили от ЕС гранты на 1,7 млн евро.