Кібератака: у Держспецзв’язку хочуть до всіх відомств приставити офіцера з кіберзахисту

Цитата

“З метою покращення стану кібербезпеки у державі було прийнято рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого багбаунті, або розкриття вразливостей органів державної влади, шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України в частині ст. 361 та 361-1, введення в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням їм служби захисту інформації та нормативного закріплення заробітної плати не нижче ринкової”, — розповів Щиголь.

Деталі

За його словами, потрібно створити інструменти фінансового стимулювання співробітників державних органів, що виконують завдання з адміністрування IT-систем.

Також необхідно посилити відповідальність посадовців за невиконання вимог кіберзахисту.

Крім того, Щиголь зазначив, що необхідно впровадити вимоги з кібербезпеки до підрядних організацій, які працюють з органами держаної влади та на об’єкти критичної інфраструктури.

Доповнення

Раніше Щиголь повідомив, що через хакерську атаку постраждало 22 сайти органів державної влади, з них шістьом було завдано значної шкоди інформаційним системам.

Контекст

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що “всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу”.

Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.

Урядові експерти знайшли “російський слід” у хакерській атаці на українські сайти. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою в Україні стоїть група хакерів, пов’язана з білоруською розвідкою.

У Мінцифрі повідомили, що всі докази вказують, що за кібератакою стоїть Росія.

Водночас, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератаків на українські сайти.