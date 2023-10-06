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“Кібер Спротив” зламав пошту росгвардійця, який керував вторгненням ОМОНівців в Прип’ять

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Хакери з "Кібер спротиву" зламали пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області рф, полковника Романа Ершова, який керував вторгненням у Прип’ять у 2022 році. Завдяки цьому, отримано чергові докази участі підрозділів ОМОНу РФ у вторгненні в Україну. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Ершов роман анатолійович – керівник спецпідрозділу росгвардії ОМОН по Калузькій області рф, командував своїм підрозділом під час вторгнення військ рф з території республіки білорусь.

Станом на лютий 2022 року, Ершов мав посаду підполковника. За участь в бойових діях минулого року отримав звання полковника.

Хакери отримали фотодокази вторгнення ОМОНівців в Прип’ять та розміщення особового складу в чорнобильських лісах.
«Поєднання коханок, мертвого собового складу та знищеної техніки в один колаж – доволі прогресивне художнє рішення», — йдеться у повідомленні.

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Завдяки ершову хактивістам вдалося отримати й доступ до різного роду аналітичних документів росіян.

Зокрема аналізу роботи 9 мм пістолетів МПЛ та МПЛ-1, так званих пістолетів Лебедєва. Це табельна зброя, яка була розроблена “Концерном Калашнікова” для підрозділів нацгвардії.

Висновки – доволі гарно ілюструють “еволюції” російського ВПК. Два роки експлуатації пістолетів показали, що вони не придатні для якісного застосування.

Також, на пошті ершов “Кібер Спротив” знайшов доповідь терористичної організації “центр поддержки новороссии”. Доповідь на тему “Как Россия проигрывает войну на Донбассе?”.Тому, ми не можемо не поділитися з вами окремим цитатами та й усім документом.

Доповнення

Й, авжеж, як без справ амурних. Одружений ершов не обмежує себе принципами моногамії й зберігає унікальний контент від коханок на своїй хмарі.

Український спротив залишає за собою право використати дані й інформацію, які отримав про розміщення окремих підрозділів зс рф в Україні.

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