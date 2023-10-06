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"Кибер сопротивление" сломало почту росгвардейца, руководившего вторжением омоновцев в Припять.

"Кибер сопротивление" сломало почту росгвардейца, руководившего вторжением омоновцев в Припять.

Киев • УНН

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Киев. 6 октября. УН. Хакеры из "кибер сопротивления" взломали почту руководителя спецподразделения Росгвардия ОМОН в Калужской области рф, полковника Романа Ершова, руководившего вторжением в Прип’в 2022 году. Благодаря этому, получены очередные доказательства участия подразделений Омана рф во вторжении в Украину. Об этом сообщили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Ершов роман Анатольевич – руководитель спецподразделения Росгвардии ОМОН по Калужской области рф, командовал своим подразделением во время вторжения войск рф с территории Республики Беларусь.

По состоянию на февраль 2022 года Эршов занимал должность подполковника. За участие в боевых действиях в прошлом году получил звание полковника.

Хакеры получили фотодоказательства вторжения омоновцев в Припяти и размещения личного состава в чернобыльских лесах.

Цитата

«Объединение любовниц, мертвого собового склада и уничтоженной техники в один коллаж – довольно прогрессивное художественное решение», — говорится в сообщении.

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Благодаря ершову хактивистам удалось получить и доступ к разного рода аналитическим документам россиян.

В частности анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1, так называемых пистолетов Лебедева. Это табельное оружие, которое было разработано “Концерном Калашникова” для подразделений Нацгвардии.

Выводы – довольно хорошо иллюстрируют “эволюции” российского ВПК. Два года эксплуатации пистолетов показали, что они не пригодны для качественного применения.

Также, на почте ершов “кибер сопротивление” нашел доклад террористической организации “центр поддержки новороссии”. Доклад на тему “Как Россия проигрывает войну на Донбассе.”.Поэтому, мы не можем не поделиться с вами отдельным цитатами да и всем документом.

дополнение

И, конечно, как без дел амурных. Женатый ершов не ограничивает себя принципами моногамии и хранит уникальный контент от любовниц на своем облаке.

Украинское сопротивление оставляет за собой право использовать данные и информацию, которые получил о размещении отдельных подразделений ВС рф в Украине.

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