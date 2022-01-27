Хвиля "мінувань" шириться: у Миколаєві шукають вибухівку у міськраді та 10 навчальних закладах, у Житомирі – у ТЦ та школах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні хвиля псевдомінувань продовжилась у Миколаєві і Житомирі. Так, зокрема, невідомі повідомили про замінування будівлі Миколаєвської міськради, пише УНН з посилання на інформацію правоохоронців.
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"Будівлю (міськради – ред.) уже перевірили", - повідомили УНН у відділі комунікації поліції Миколаєвщини.
"Були (повідомлення – ред.) про перелік навчальних закладів, перевірки ще тривають", - додала співрозмовниця УНН.
Деталі
З її слів, мова йде про близько 10 навчальних закладів.
Крім того, у ГУНП в Житомирській області УНН підтвердили інформацію про те, що сьогодні від невідомих надійшло повідомлення про начебто мінування шкіл та ТЦ.
"Перевірка ще триває... (Мова про) усі навчальні заклади та Торгівельно-розважальні центри", - зазначили в поліції, уточнивши, що мова про два ТРЦ.
Додамо
Як писав УНН, раніше сьогодні невідомі "замінували" у Львові школи, у Запоріжжі та Бердянську - навчальні заклади та торгові центри.
Доповнення
В Україні у січні вже кілька тижнів з різних міст повідомляють про "мінування" анонімами. Під ударом зазвичай - школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на "дистанційку" через таке.
У СБУ кажуть, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія.
Уже є затримані.