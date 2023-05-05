Хто з українців має право на пенсійні виплати у Польщі - пояснення ZUS
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У польському управлінні соціального страхування ZUS нагадали умови, за яких українці мають право на пенсійні виплати у Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Уavp.pl.
Цитата
"Правовою основою для виплати пенсій громадянам України, які перебувають у Польщі (але також громадянам Польщі, які перебувають в Україні), є вищевказана двостороння угода про соціальне забезпечення. Вона захищає інтереси людей, які працюють або працювали в обох країнах. Відповідно до цієї угоди при визначенні права на пенсію враховуються також періоди страхового стажу в іншій державі” - йдеться у повідомленні.
Отже, для визначення пенсійних прав необхідне визначення стажу роботи українців в Україні. А пенсії за віком з Польщі та України виплачуються після виконання умов для надання цих виплат у кожній із країн.
Деталі
Вимоги для громадян України для отримання польської пенсії від ZUS:
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- відповідний вік: 60 років для жінок і 65 для чоловіків;
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- сплата внесків (соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності) в Польщі, тобтолегальна зайнятість, наприклад, як працівник, підрядник або як особа, яка вела не сільськогосподарську діяльність.
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Для осіб народжених до 1 січня 1949 року необхідний також стаж роботи – не менше 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Проте за умови, коли стаж неможливо підтвердити документально, пенсія за віком буде призначена за наявності стажу не менше 15 років для жінок і 20 років для чоловіків.
Польське управління соціального страхування виплачує пенсію українцям пропорційно до тривалості страхового стажу в Польщі, а її український еквівалент (виплачується пенсійним фондом України) - за час, відпрацьований в Україні. Польська пенсія за віком може бути призначена лише за періоди страхування, набуті в Польщі. Ба більше, чим менший стаж у Польщі, тим менша пенсія від ZUS, тобто після місяця роботи вона буде символічною.
Доповнення
Якщо сума допомоги польського ZUS та українського еквівалента нижча від мінімальної польської пенсії за віком для громадянина України, який проживає в Польщі, польський ZUS виплачує різницю у якості доплати. До прикладу, якщо пенсія з України становить 300 злотих, а з Польщі – 100 злотих, то польський ZUS доплатить різницю: 1188,44 злотих до розміру мінімальної польської пенсії за віком, яка зараз становить 1588,44 злотих. ZUS вдається до тих же правил, що й для всіх інших осіб, які мають право на польську пенсію згідно з внутрішніми правилами Польщі, незалежно від громадянства цих осіб.
Вимоги до громадян України для отримання надбавки до мінімальної пенсії:
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- право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж - 20 років для жінок і 25 для чоловіків);
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- постійне проживання в Польщі;
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- право на законне перебування на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі законності перебування, отриманої шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.
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