Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты в Польше - объяснение ZUS

ukru
Эксклюзив
06:00 • 8350 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 95075 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 50744 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115150 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114429 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105951 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101073 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112432 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132397 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177459 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 51935 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 38451 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 64830 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 53874 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 98982 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177461 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208282 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149164 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155584 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 82267 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106303 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123037 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158507 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165214 просмотра
Актуальное
Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты в Польше - объяснение ZUS

Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты в Польше - объяснение ZUS

Киев • УНН

 • 2457554 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В польском управлении социального страхования ZUS напомнили условия, при которых украинцы имеют право на пенсионные выплаты в Польше, сообщает УНН со ссылкой на Уavp.pl.

Цитата

"Правовой основой для выплаты пенсий гражданам Украины, находящимся в Польше (но также гражданам Польши, находящимся в Украине), является вышеуказанное двустороннее соглашение о социальном обеспечении. Оно защищает интересы людей, которые работают или работали в обеих странах. Согласно этому соглашению при определении права на пенсию учитываются также периоды страхового стажа в другом государстве” - говорится в сообщении.

Итак, для определения пенсионных прав необходимо определение стажа работы украинцев в Украине. А пенсии по возрасту из Польши и Украины выплачиваются после выполнения условий для предоставления этих выплат в каждой из стран.

Детали

Требования для граждан Украины для получения польской пенсии от ZUS:

  • соответствующий возраст: 60 лет для женщин и 65 для мужчин;
  • уплата взносов (социального страхования или пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности) в Польше, то есть легальная занятость, например, как работник, подрядчик или как лицо, которое вело не сельскохозяйственную деятельность.


Для лиц рожденных до 1 января 1949 года необходим также стаж работы – не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Однако при условии, когда стаж невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту будет назначена при наличии стажа не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Польское управление социального страхования выплачивает пенсию украинцам пропорционально продолжительности страхового стажа в Польше, а ее украинский эквивалент (выплачивается пенсионным фондом Украины) - за время, отработанное в Украине. Польская пенсия по возрасту может быть назначена только за периоды страхования, приобретенные в Польше. Более того, чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS, то есть после месяца работы она будет символической.

Дополнение

Если сумма помощи польского ZUS и украинского эквивалента ниже минимальной польской пенсии по возрасту для гражданина Украины, проживающего в Польше, польский ZUS выплачивает разницу в качестве доплаты. К примеру, если пенсия из Украины составляет 300 злотых, а из Польши – 100 злотых, то польский ZUS доплатит разницу: 1188,44 злотых к размеру минимальной польской пенсии по возрасту, которая сейчас составляет 1588,44 злотых. ZUS прибегает к тем же правилам, что и для всех других лиц, имеющих право на польскую пенсию согласно внутренним правилам Польши, независимо от гражданства этих лиц.

Требования к гражданам Украины для получения надбавки к минимальной пенсии:

  • право на пенсию для иностранцев (то есть необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж - 20 лет для женщин и 25 для мужчин);
  • постоянное проживание в Польше;
  • право на законное пребывание на основании документа, выданного службой по делам иностранцев, или на основании законности пребывания, полученной путем записи в реестре Пограничной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление-2023: расширен перечень городов в США для прохождения мультитеста

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы