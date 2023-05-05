Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты в Польше - объяснение ZUS

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"Правовой основой для выплаты пенсий гражданам Украины, находящимся в Польше (но также гражданам Польши, находящимся в Украине), является вышеуказанное двустороннее соглашение о социальном обеспечении. Оно защищает интересы людей, которые работают или работали в обеих странах. Согласно этому соглашению при определении права на пенсию учитываются также периоды страхового стажа в другом государстве” - говорится в сообщении.

Итак, для определения пенсионных прав необходимо определение стажа работы украинцев в Украине. А пенсии по возрасту из Польши и Украины выплачиваются после выполнения условий для предоставления этих выплат в каждой из стран.

Детали

Требования для граждан Украины для получения польской пенсии от ZUS:



соответствующий возраст: 60 лет для женщин и 65 для мужчин;



уплата взносов (социального страхования или пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности) в Польше, то есть легальная занятость, например, как работник, подрядчик или как лицо, которое вело не сельскохозяйственную деятельность.





Для лиц рожденных до 1 января 1949 года необходим также стаж работы – не менее 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Однако при условии, когда стаж невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту будет назначена при наличии стажа не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Польское управление социального страхования выплачивает пенсию украинцам пропорционально продолжительности страхового стажа в Польше, а ее украинский эквивалент (выплачивается пенсионным фондом Украины) - за время, отработанное в Украине. Польская пенсия по возрасту может быть назначена только за периоды страхования, приобретенные в Польше. Более того, чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS, то есть после месяца работы она будет символической.

Дополнение

Если сумма помощи польского ZUS и украинского эквивалента ниже минимальной польской пенсии по возрасту для гражданина Украины, проживающего в Польше, польский ZUS выплачивает разницу в качестве доплаты. К примеру, если пенсия из Украины составляет 300 злотых, а из Польши – 100 злотых, то польский ZUS доплатит разницу: 1188,44 злотых к размеру минимальной польской пенсии по возрасту, которая сейчас составляет 1588,44 злотых. ZUS прибегает к тем же правилам, что и для всех других лиц, имеющих право на польскую пенсию согласно внутренним правилам Польши, независимо от гражданства этих лиц.

Требования к гражданам Украины для получения надбавки к минимальной пенсии:



право на пенсию для иностранцев (то есть необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж - 20 лет для женщин и 25 для мужчин);



постоянное проживание в Польше;



право на законное пребывание на основании документа, выданного службой по делам иностранцев, или на основании законности пребывания, полученной путем записи в реестре Пограничной службы.



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