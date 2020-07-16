Хроніки замахів на перших осіб України за часи незалежності

КИЇВ. 17 липня. УНН. За 29 років незалежності України на посадових осіб, яких захищає відповідно до чинного законодавства Управління державної охорони України, було скоєно дев’ять замахів. Частка з цих замахів була здійснена на кандидатів у Президенти України, адже до 2014 року вони входили до переліку посадових осіб, які мали право на державну охорону відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”.

Так, у 1991 році в Харкові під час виборчої кампанії чоловік із натовпу на ринку спробував ударити ножем кандидата в президенти України Леоніда Кравчука. Майбутній начальник особистої охорони першого Президента України тілоохоронець Віктор Паливода закрив Леоніда Кравчука собою, в результаті чого отримав серйозне ножове поранення, а нападника не вдалось затримати.

У червні 1996 року на під’їзді автівки тодішнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка до Московського мосту в Києві стався вибух. Вибухівка була закладена в каналізаційний люк. Пристроєм керували з автомобіля, що знаходився неподалік. Зловмисника не затримали.

У 1999 році було здійснено замах на кандидата в президенти України Наталію Вітренко на зустрічі з виборцями в Кривому Розі. У натовп кинули дві бойові гранати РГД-5. Тоді Вітренко отримала осколкові поранення. Загалом під час замаху постраждали 44 людини.

Отруєння діоксином кандидата в президенти України Віктора Ющенка в 2004 році стало найбільш резонансним за всю історію замахів на українських політиків. Виконавця і замовника злочину знайдено не було.

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У 2007 році в кабінеті заступника Генерального прокурора України Миколи Голомші перевірка виявила пари ртуті. Вміст формальдегідів перевищував норму в 4 — 6 разів. Злочин не розкрито.

Влітку 2014 року військовослужбовцями Управління державної охорони України був попереджений можливий терористичний акт на п’ятого Президента України Петра Порошенка. Пізно ввечері незадовго перед виїздом президентського кортежу біля будівлі Адміністрації було виявлено саморобний вибуховий пристрій, а поряд із ним на паркані — прикріплений аркуш із надрукованим текстом: “Если не прекратишь войну, то война придет к тебе!”.

У 2015 році пізно ввечері під час наради вікна робочого кабінету Віктора Шокіна, тодішнього Генерального прокурора України, обстріляли ймовірно зі снайперської гвинтівки. Куленепробивні вікна витримали удар, і жодна людина не постраждала. Нападника не знайшли, СБУ закрила розслідування у справі.

У січні 2015 року пізно ввечері секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов потрапив під обстріл у районі проведення ООС. І хоча місцевість, якою пролягав маршрут проїзду посадової особи, регулярно обстрілювалась, але можна зробити висновок, що ціллю ворога був саме Секретар РНБО: з усієї колони транспортних засобів обстріл вівся прицільно по бронетранспортеру, в якому знаходився Олександр Турчинов. На щастя, ніхто не постраждав, а пошкоджений унаслідок обстрілу БТР був оперативно відремонтований його екіпажем.

Управління держохорони відповідно до чинного законодавства також забезпечує безпеку членів сімей, які проживають разом із посадовими особами, щодо яких здійснюється державна охорона, або супроводжують їх. Так, у 2016 році військовослужбовець УДО України швидко зреагував, вибивши ніж і затримавши зловмисника, який планував взяти в заручниці дружину тодішнього Секретаря РНБО Олександра Турчинова.

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“Ключовим аспектом у діяльності УДО України є превентивна робота, яка полягає у попередженні можливих замахів чи терористичних актів проти посадових осіб ще на стадії планування та підготовки. Ця робота проводиться спільно з іншими правоохоронними органами та силовими відомствами. Наприклад, Управління державної охорони України спільно зі Службою безпеки України час від часу отримує оперативні матеріали про діяльність терористичних груп із так званих ДНР/ЛНР, на меті яких — дестабілізація внутрішньополітичної обстановки в Україні шляхом завдання шкоди життю чи здоров’ю посадових осіб країни. Або може надходити інформація про залягання снайперських пар на непідконтрольній території, яка суміжна з місцями запланованого перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Тож Управління державної охорони виконує цілий комплекс організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів для мінімізації можливих ризиків і загроз безпеці вищих посадових осіб України”, — розповіли в Управлінні державної охорони України.