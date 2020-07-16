Хроники покушений на первых лиц Украины за время независимости

КИЕВ. 17 июля. УНН. За 29 лет независимости Украины на должностных лиц, которых защищает в соответствии с действующим законодательством Управления государственной охраны Украины, было совершено девять покушений. Доля этих покушений была осуществлена на кандидатов в Президенты Украины, ведь до 2014 года они входили в перечень должностных лиц, имеющих право на государственную охрану в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".

Так, в 1991 году в Харькове во время избирательной кампании мужчина из толпы на рынке попытался ударить ножом кандидата в президенты Украины Леонида Кравчука. Будущий начальник личной охраны первого Президента Украины телохранитель Виктор Паливода закрыл Леонида Кравчука собой, в результате чего получил серьезное ножевое ранение, а нападавшего не удалось задержать.

В июне 1996 года на подъезде машины тогдашнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко к Московскому мосту в Киеве произошел взрыв. Взрывчатка была заложена в канализационный люк. Устройством руководили из автомобиля, находившегося неподалеку. Злоумышленник задержан не был.

В 1999 году было совершено покушение на кандидата в президенты Украины Наталью Витренко на встрече с избирателями в Кривом Роге. В толпу бросили две боевые гранаты РГД-5. Тогда Витренко получила осколочные ранения. Всего в ходе покушения пострадали 44 человека.

Отравление диоксином кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году стало самым резонансным за всю историю покушений на украинских политиков. Исполнителя и заказчика преступления найдено не было.

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В 2007 году в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Николая Голомши проверка выявила пары ртути. Содержание формальдегидов превышало норму в 4-6 раз. Преступление не раскрыто.

Летом 2014 военнослужащими Управления государственной охраны Украины был предупрежден возможный террористический акт на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Поздно вечером незадолго перед выездом президентского кортежа у здания Администрации было обнаружено самодельное взрывное устройство, а рядом с ним на заборе - прикреплен листок с напечатанным текстом: "Если не прекратишь войну, то война придет к тебе!"

В 2015 году поздно вечером во время совещания окна рабочего кабинета Виктора Шокина, тогдашнего Генерального прокурора Украины, обстреляли предположительно из снайперской винтовки. Пуленепробиваемые окна выдержали удар, и никто не пострадал. Нападавшего не нашли, СБУ закрыла расследование по делу.

В января 2015 года поздно вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попал под обстрел в районе проведения ООС. И хотя местность, по которой пролегал маршрут проезда должностного лица, регулярно обстреливалась, но можно сделать вывод, что целью врага был именно Секретарь СНБО: со всей колонны транспортных средств обстрел велся прицельно по бронетранспортеру, в котором находился Александр Турчинов. К счастью, никто не пострадал, а поврежденный вследствие обстрела БТР был оперативно отремонтирован его экипажем.

Управление госохраны в соответствии с действующим законодательством также обеспечивает безопасность членов семей, проживающих вместе с должностными лицами, относительно которых осуществляется государственная охрана, или сопровождают их. Так, в 2016 году военнослужащий УГО Украины быстро среагировал, выбив нож и задержав злоумышленника, который планировал взять в заложницы жену тогдашнего Секретаря СНБО Александра Турчинова.

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"Ключевым аспектом в деятельности УГО Украины является превентивная работа, которая заключается в предупреждении возможных покушений или террористических актов против должностных лиц еще на стадии планирования и подготовки. Эта работа проводится совместно с другими правоохранительными органами и силовыми ведомствами. Например, Управление государственной охраны Украины совместно со Службой безопасности Украины время от времени получает оперативные материалы о деятельности террористических групп из так называемых ДНР/ЛНР, целью которых - дестабилизация внутриполитической обстановки в Украине путем причинения вреда жизни или здоровью должностных лиц страны. Или может поступать информация о залегании снайперских пар на неподконтрольной территории, смежной с местами предполагаемого пребывания лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Поэтому Управление государственной охраны выполняет целый комплекс организационно-правовых, режимных, оперативно-розыскных, инженерно-технических и других мероприятий для минимизации возможных рисков и угроз безопасности высших должностных лиц Украины", - рассказали в Управлении государственной охраны Украины.