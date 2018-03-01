Християнство, руни та княгиня Ольга: в Україну заборонили ввозити ще низку книг з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввезення на територію України ще кількох книг з території Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.
Зокрема, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Форс Україна" у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книги Михайла Задорнова, Валентина Гнатюка та Юлії Гнатюк "Руны Вещего Олега" (видавець – "Центрполиграф") у кількості 2 тис. примірників, ТОВ "Якабу Трейд" - на ввезення книги А. Десницького "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век" (видавець – "РИПОЛ класик") у кількості 10 тис. примірників, а також ТОВ "Форс Україна" - на ввезення книг Єлизавети Дворецької "Ольга, княгиня воинской удачи", Миколи Леонова, Олексія Макеєва "Опасная масть" (видавець - ТОВ "Э") у кількості по 2 тис. примірників кожна.
Наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.
Нагадаємо, 22 лютого Держкомтелерадіо заборонив ввезти в Україну ще 9 книг з РФ.