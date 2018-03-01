Христианство, руны и княгиня Ольга: в Украину запретили ввозить еще ряд книг из РФ

В частности, Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украины" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега" (издатель - "Центрполиграф") в количестве 2 тыс. экземпляров, ООО "Якаб Трейд" - на ввоз книги А.Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век" (издатель - "РИПОЛ классик") в количестве 10 тыс. экземпляров, а также ООО "Форс Украина" - на ввоз книг Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи", Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть" (издатель - ООО "Э") в количестве по 2 тыс. экземпляров каждая.

Приказ об отказе выдано на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Напомним, 22 февраля Госкомтелерадио запретил ввезти в Украину еще 9 книг из РФ.