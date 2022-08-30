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Хотіли закатувати до смерті жителя Київщини: викрито трьох російських військових

Київ • УНН

 • 167504 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Служба безпеки ідентифікувала російських військових, які катували і намагалися вбити жителя Київської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Хотіли закатувати до смерті жителя Київщини: викрито трьох російських військових

Цитата

"Служба безпеки встановила особи воєнних злочинців рф, які катували і намагались вбити мешканця Київщини при тимчасовій окупації частини регіону. Попри фізичні знущання, потерпілому вдалося вирватись з полону під час обстрілу ворожих позицій у ході контрнаступу ЗСУ", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, зловмисниками виявилися троє військових 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії зс рф:

• Борисов Олександр, 07.03.1999 р.н.,

• Мадяєв Раян, 06.06.2002 р.н.,

• Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 р.н.

Як зазначили в СБУ, саме їхнє окупаційне угруповання брало активну участь у масових вбивствах і катуваннях цивільного населення Бучанського району в лютому-березні цього року.

Встановлено, що зловмисники викрали чоловіка і декілька днів катували його. До потерпілого застосовували насилля та психологічний тиск.

Коли чоловік виривався з російського полону, окупанти відкрили по ньому вогонь, внаслідок чого він дістав вогнепальне поранення.

Трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Окрім того, встановлено ймовірні місця перебування зловмисників. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

Служба безпеки України встановила особу ще одного "кадирівця", який убив п'ятьох цивільних у Бучі Київської області.

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