Хотели замучить до смерти жителя Киевской области: разоблачены три российских военных

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"Служба безопасности установила личности военных преступников рф, которые пытали и пытались убить жителя Киевской области при временной оккупации части региона. Несмотря на физические издевательства, потерпевшему удалось вырваться из плена во время обстрела вражеских позиций в ходе контрнаступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, злоумышленниками оказались трое военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вс рф:

• Борисов Александр, 07.03.1999 г.р.,

• Мадяев Райан, 06.06.2002 г.р.,

• Сулайндзюга Максим, 25.08.1994 г.р.

Как отметили в СБУ, именно их оккупационная группировка активно участвовала в массовых убийствах и пытках гражданского населения Бучанского района в феврале-марте этого года.

Установлено, что злоумышленники похитили мужчину и несколько дней пытали его. К потерпевшему применяли насилие и психологическое давление.

Когда мужчина вырывался из российского плена, оккупанты открыли по нему огонь, в результате чего он получил огнестрельное ранение.

Трем военным преступникам россии сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, установлены возможные места нахождения злоумышленников. Продолжаются меры по привлечению их к ответственности.

Напомним

Служба безопасности Украины установила личность еще одного "кадыровца", убившего пятерых гражданских в Буче Киевской области.