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Хотіли сховатися у лавах Нацгвардії: СБУ затримала двох колаборантів з Херсонщини

Київ • УНН

 • 856087 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів з Херсонщини, один з яких хотів "сховатися" у лавах Нацгвардії. Про це йдеться на сторінці СБУ у Telegram, пише УНН.

Хотіли сховатися у лавах Нацгвардії: СБУ затримала двох колаборантів з Херсонщини

Деталі

Ще двох колаборантів, які намагалися уникнути суду після співпраці з ворогом на Херсонщині, було затримано спільними зусиллями Служби безпеки та Національної поліції.

"Щоб "заховатися" від СБУ, один із фігурантів навіть мобілізувався до лав Національної гвардії.

Втім, співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцеперебування і затримали", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні.

Під час окупації міста, чоловіки добровільно погодились працювати в створеній агресором в'язниці. Вони були призначені на посади "молодших інспекторів" у захопленій на той час "Північній виправній колонії №90".

В цій установі розташовувалися великі групи місцевих жителів, переважно учасників руху опору в регіоні, яких рашисти викрадали. Завданням цих колаборантів було забезпечення охорони тюремних камер, де утримувалися потерпілі особи.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя.

Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

Під час обшуків у місцях проживання затриманих були виявлені "посвідчення" від окупаційного органу рф та фінансові "відомості" про отримання "зарплати" в російських рублях.

Зараз обом фігурантам було повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд встановив для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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