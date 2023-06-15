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Хотели спрятаться в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборационистов с Херсонщины

Киев • УНН

 • 856087 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборационистов с Херсонщины, один из которых хотел "спрятаться" в рядах Нацгвардии. Об этом говорится на странице СБУ в Telegram, пишет УНН.

Хотели спрятаться в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборационистов с Херсонщины

Детали

Еще двух коллаборационистов, которые пытались избежать суда после сотрудничества с врагом на Херсонщине, задержали совместными усилиями Службы безопасности и Национальной полиции.

"Чтобы "спрятаться" от СБУ, один из фигурантов даже мобилизовался в ряды Национальной гвардии.

Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили злоумышленников, установили их местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

По информации, коллаборационистами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне.

Во время оккупации города, мужчины добровольно согласились работать в созданной агрессором тюрьме. Они были назначены на должности "младших инспекторов" в захваченной в то время "Северной исправительной колонии №90".

В этом учреждении располагались большие группы местных жителей, преимущественно участников движения сопротивления в регионе, которых рашисты похищали. Задачей этих коллаборантов было обеспечение охраны тюремных камер, где содержались пострадавшие лица.

При освобождении Херсона злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия.

Впоследствии один из фигурантов переехал к родителям в город Южноукраинск Николаевской области и оттуда мобилизовался в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Во время обысков в местах проживания задержанных были обнаружены "удостоверения" от оккупационного органа рф и финансовые "сведения" о получении "зарплаты" в российских рублях.

Сейчас обоим фигурантам было сообщено о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборативная деятельность). Суд установил для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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