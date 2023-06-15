Хотели спрятаться в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборационистов с Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборационистов с Херсонщины, один из которых хотел "спрятаться" в рядах Нацгвардии. Об этом говорится на странице СБУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
Еще двух коллаборационистов, которые пытались избежать суда после сотрудничества с врагом на Херсонщине, задержали совместными усилиями Службы безопасности и Национальной полиции.
"Чтобы "спрятаться" от СБУ, один из фигурантов даже мобилизовался в ряды Национальной гвардии.
Впрочем, сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили злоумышленников, установили их местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.
По информации, коллаборационистами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне.
Во время оккупации города, мужчины добровольно согласились работать в созданной агрессором тюрьме. Они были назначены на должности "младших инспекторов" в захваченной в то время "Северной исправительной колонии №90".
В этом учреждении располагались большие группы местных жителей, преимущественно участников движения сопротивления в регионе, которых рашисты похищали. Задачей этих коллаборантов было обеспечение охраны тюремных камер, где содержались пострадавшие лица.
При освобождении Херсона злоумышленники выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия.
Впоследствии один из фигурантов переехал к родителям в город Южноукраинск Николаевской области и оттуда мобилизовался в одну из воинских частей Национальной гвардии Украины.
Во время обысков в местах проживания задержанных были обнаружены "удостоверения" от оккупационного органа рф и финансовые "сведения" о получении "зарплаты" в российских рублях.
Сейчас обоим фигурантам было сообщено о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборативная деятельность). Суд установил для них меру пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Чернігівщині СБУ викрила тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони