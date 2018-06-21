Хотіли покататися: неповнолітні на батьківському авто потрапили у ДТП на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Неповнолітні потрапили у ДТП у с. Чорноморка Миколаївської області. Вони без дозволу взяли автомобіль, щоб покататися. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Миколаївській області, передає УНН.
"Вчора, 20 червня, приблизно о 19:45 в с. Чорноморка Очаківського району 16-річний юнак, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, за попередніми даними, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де надалі сталося зіткнення з електроопорою", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії керманича та його 17-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували.
Як розповіли неповнолітні, вони без дозволу взяли автомобіль в одного з батьків, щоб покататися.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Наразі встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.
Нагадаємо, у Житомирі автомобіль виїхав на тротуар, де зіштовхнувся з електроопорою, кілька разів перекинувся, після чого ще протаранив бетонну огорожу.