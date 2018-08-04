Хорватія виділила майже 33 тисячі доларів для реабілітації дітей-переселенців з Донбасу

Зазначено, що гроші на допомогу українських дітям є донорською пропозицією Хорватії Міністерству закордонних справ України як одержувачу гуманітарної допомоги. Кошти надіслали на рахунок консульства України в Хорватії.

Нагадаємо, 26 липня уряд ухвалив рішення, відповідно до якого сім’ям політв’язнів виділять по 100 тис. гривень. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що уряд завжди буде підтримувати родини та робитиме все для того, щоб надавати підтримку у визволенні цих людей.