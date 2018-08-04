Хорватия выделила почти 33 тыс. долларов для реабилитации детей-переселенцев из Донбасса

Указано, что деньги на помощь украинским детям является донорским предложением Хорватии Министерству иностранных дел Украины как получателю гуманитарной помощи. Средства направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Напомним, 26 июля правительство приняло решение, согласно которому семьям политзаключенных выделят по 100 тыс. гривен. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство всегда будет поддерживать семьи и делать все для того, чтобы оказывать поддержку в освобождении этих людей.