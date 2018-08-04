Хорватия выделила почти 33 тыс. долларов для реабилитации детей-переселенцев из Донбасса

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 16047 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77665 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118972 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126855 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166229 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152319 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140288 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130344 просмотра

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7 марта, 08:52 • 179133 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Хорватия выделила почти 33 тыс. долларов для реабилитации детей-переселенцев из Донбасса

Хорватия выделила почти 33 тыс. долларов для реабилитации детей-переселенцев из Донбасса

Киев  •  УНН

 • 7524 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Хорватия выделила 210 тыс. хорватских крон (примерно 33 тыс. долларов - ред.) для реабилитации украинских детей, пострадавших от войны, и детей из крымскотатарских семей. Об этом говорится в сообщении правительства Хорватии, передает УНН.

Указано, что деньги на помощь украинским детям является донорским предложением Хорватии Министерству иностранных дел Украины как получателю гуманитарной помощи. Средства направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Напомним, 26 июля правительство приняло решение, согласно которому семьям политзаключенных выделят по 100 тыс. гривен. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство всегда будет поддерживать семьи и делать все для того, чтобы оказывать поддержку в освобождении этих людей.

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