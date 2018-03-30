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Холодницький: мені пропонували “попрацювати” проти НАБУ

Холодницький: мені пропонували “попрацювати” проти НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що йому лунали пропозиції “попрацювати” проти Національного антикорупційного бюро. Про це Холодницький сказав сьогодні в коментарі журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

“Коли негласні були пропозиції попрацювати проти НАБУ, я відмолявся. НАБУ це зробило... Всі, хто мене схиляв і схилятиме співпрацювати — у них не вийде. Я не буду співпрацювати ні з ким. Я буду діяти згідно закону”, — сказав Холодницький.

Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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