Холодницкий: мне предлагали "поработать" против НАБУ

"Когда негласные были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. НАБУ это сделало ... Все, кто меня склонял и будет склонять сотрудничать - у них не получится. Я не буду сотрудничать ни с кем. Я буду действовать согласно закону", - сказал Холодницкий.

Напомним, ГПУ совместно с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.