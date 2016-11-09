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Хокеїсти "Сан-Хосе" перервали виграшну серію "Вашингтон Кепіталс"

Хокеїсти "Сан-Хосе" перервали виграшну серію "Вашингтон Кепіталс"

Київ • УНН

 • 5530 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Фіналіст останнього розіграшу Кубка Стенлі "Сан-Хосе Шаркс" з рахунком 3:0 обіграв "Вашингтон Кепіталс" і перервав відразу дві серії суперників, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

У складі "Сан-Хосе" відзначилися Марк-Едуард Власик, Брент Бернс і Джо Торнтон. Воротар Мартін Джонс вперше в сезоні відіграв на нуль.

Таким чином "Сан-Хосе" перервав свою серію з трьох поразок і суперника з п'яти перемог.

Примітно, що "Сан-Хосе" є одним з найбільш незручних суперників для "Вашингтона" - "Шаркс" здобули перемоги в попередніх 21 зустрічі з 24.

Результати інших поєдинків:

"Колорадо Евеланш" – "Арізона Койотс" 2:4;

"Вінніпег Джетс" – "Даллас Старс" 8:2;

"Нешвілл Предаторз" – "Оттава Сенаторс" 3:1;

"Торонто Мейпл Ліфс" – "Лос-Анджелес Кінгс" 0:7;

"«Монреаль Канадієнс" – "Бостон Брюїнс" 3:2;

"Нью-Джерсі Девілс" – "Кароліна Харрікейнс" 3:2 (буліти);

"Філадельфія Флайєрс" – "Детройт Ред Вінгс" 2:3 (буліти);

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Ванкувер Кенакс" 3:5;

"Піттсбург Пінгвінс" - "Едмонтон Ойлерс" 4:3.

Як повідомляв УНН, ХК "Тампа-Бей" у грі з "Айлендерс" перервав серію поразок в НХЛ.

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