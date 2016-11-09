Хоккеисты "Сан-Хосе" прервали выигрышную серию "Вашингтон Кэпиталс"

В составе "Сан-Хосе" отличились Марк-Эдуард Власик, Брент Бернс и Джо Торнтон. Вратарь Мартин Джонс впервые в сезоне сыграл на ноль.

Таким образом "Сан-Хосе" прервал свою серию из трех поражений и соперника из пяти побед.

Примечательно, что "Сан-Хосе" является одним из самых неудобных соперников для "Вашингтона" - "Шаркс" одержали победы в предыдущих 21 встрече из 24.

Результаты других поединков:

"Колорадо Эвеланш" - "Аризона Койотс" 2:4;

"Виннипег Джетс" - "Даллас Старс" 8:2;

"Нэшвилл Предаторз" - "Оттава Сенаторз" 3:1;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Лос-Анджелес Кингс" 0:7;

"Монреаль Канадиенс" - "Бостон Брюинз" 3:2;

"Нью-Джерси Девилс" - "Каролина Харрикейнс" 3:2 (буллиты)

"Филадельфия Флайерз" - "Детройт Ред Уингз" 2:3 (буллиты)

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Ванкувер Кэнакс" 3:5;

"Питтсбург Пингвинс" - "Эдмонтон Ойлерз" 4:3.

Как сообщал УНН, ХК "Тампа-Бэй" в игре с "Айлендерс" прервал серию поражений в НХЛ.