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Хокей: визначився переможець Відкритого Кубку Донбасу

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. “Донбас” обіграв ХК “Маріуполь” та в сьомий раз став володарем головного трофея передсезонного турніру Відкритий Кубок Донбасу, передає УНН з посиланням на сайт донеччан.

Деталі

Після безгольового першого періоду суперники спочатку обмінялися голами у другому. На дебютний гол у складі “Донбасу” Павла Медведєва “Маріуполь” відповів шайбою в більшості від Еліезера Щербатова — 1:1.

А потім ближче до другого перерви свою більшість реалізував і “Донбас”. Забив Віталій Лялька. Ближче до середини третього періоду знову відзначився Медведєв, на цей раз він забив, коли “Донбас” грав у меншості — 3:1 на користь підопічних Павла Мікульчика. А потім і Лялька оформив свій дубль, вдруге в матчі реалізував більшість (5:1).

Нагадаємо

Вже 3 вересня донецька команда стартує в Лізі чемпіонів з домашнього матчу проти данського “Рінгстеді”. 

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