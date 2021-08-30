Хокей: визначився переможець Відкритого Кубку Донбасу

Деталі

Після безгольового першого періоду суперники спочатку обмінялися голами у другому. На дебютний гол у складі “Донбасу” Павла Медведєва “Маріуполь” відповів шайбою в більшості від Еліезера Щербатова — 1:1.

А потім ближче до другого перерви свою більшість реалізував і “Донбас”. Забив Віталій Лялька. Ближче до середини третього періоду знову відзначився Медведєв, на цей раз він забив, коли “Донбас” грав у меншості — 3:1 на користь підопічних Павла Мікульчика. А потім і Лялька оформив свій дубль, вдруге в матчі реалізував більшість (5:1).

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