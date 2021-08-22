Хокей: чемпіон України здобув трофей на Меморіалі Забойніка

Деталі

В останньому поєдинку в Словаччині донеччани обіграли господарів турніру з “Зволена” (4:2) і вдруге в своїй історії стали володарями головного призу змагань.

У першому турі команда завдала поразки молодіжній збірній Словаччини — 6:3, а у наступному поєдинку обіграла словацьку “Банску Бистріцу” — 4:1.

Що передувало цьому

Капітан збірної Ізраїлю перейшов до стану української команди.