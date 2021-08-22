Хокей: чемпіон України здобув трофей на Меморіалі Забойніка

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17 березня, 19:38 • 104902 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 136796 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 196898 перегляди

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17 березня, 13:49 • 163941 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161048 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182059 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150989 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159579 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176244 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221957 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Донецький ХК “Донбас” тріумфально завершив свою участь в Меморіалі Павла Забойніка. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.

Деталі

В останньому поєдинку в Словаччині донеччани обіграли господарів турніру з “Зволена” (4:2) і вдруге в своїй історії стали володарями головного призу змагань.

У першому турі команда завдала поразки молодіжній збірній Словаччини — 6:3, а у наступному поєдинку обіграла словацьку “Банску Бистріцу” — 4:1.

Що передувало цьому

Капітан збірної Ізраїлю перейшов до стану української команди.

Українські Національні Новини

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