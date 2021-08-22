Хокей: чемпіон України здобув трофей на Меморіалі Забойніка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Донецький ХК “Донбас” тріумфально завершив свою участь в Меморіалі Павла Забойніка. Про це інформує сайт клубу, передає УНН.
Деталі
В останньому поєдинку в Словаччині донеччани обіграли господарів турніру з “Зволена” (4:2) і вдруге в своїй історії стали володарями головного призу змагань.
У першому турі команда завдала поразки молодіжній збірній Словаччини — 6:3, а у наступному поєдинку обіграла словацьку “Банску Бистріцу” — 4:1.
Що передувало цьому
Капітан збірної Ізраїлю перейшов до стану української команди.