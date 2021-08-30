Хоккей: определился победитель Открытого Кубка Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. “Донбасс” обыграл ХК “Мариуполь” и в седьмой раз стал обладателем главного трофея предсезонного турнира Открытый Кубок Донбасса, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.
Детали
После безголевого первого периода соперники сначала обменялись голами во втором. На дебютный гол в составе “Донбасса” Павла Медведева “Мариуполь” ответил шайбой в большинстве от Элиэзера Щербатова — 1: 1.
А потом ближе ко второму перерыва свое большинство реализовал и “Донбасс”. Забил Виталий Лялька. Ближе к середине третьего периода снова отличился Медведев, на этот раз он забил, когда “Донбасс” играл в меньшинстве — 3: 1 в пользу подопечных Павла Микульчика. А потом и Кукла оформил свой дубль, второй раз в матче реализовал большинство (5: 1).
Напомним
Уже 3 сентября донецкая команда стартует в Лиге чемпионов с домашнего матча против датского “Рингстеде”.
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