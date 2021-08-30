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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 7097 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 33497 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 64797 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139535 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126215 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121841 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Хоккей: определился победитель Открытого Кубка Донбасса

Хоккей: определился победитель Открытого Кубка Донбасса

Киев  •  УНН

 • 13381 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. “Донбасс” обыграл ХК “Мариуполь” и в седьмой раз стал обладателем главного трофея предсезонного турнира Открытый Кубок Донбасса, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Детали

После безголевого первого периода соперники сначала обменялись голами во втором. На дебютный гол в составе “Донбасса” Павла Медведева “Мариуполь” ответил шайбой в большинстве от Элиэзера Щербатова — 1: 1.

А потом ближе ко второму перерыва свое большинство реализовал и “Донбасс”. Забил Виталий Лялька. Ближе к середине третьего периода снова отличился Медведев, на этот раз он забил, когда “Донбасс” играл в меньшинстве — 3: 1 в пользу подопечных Павла Микульчика. А потом и Кукла оформил свой дубль, второй раз в матче реализовал большинство (5: 1).

Напомним

Уже 3 сентября донецкая команда стартует в Лиге чемпионов с домашнего матча против датского “Рингстеде”.

Что предшествовало этому

Хоккей: чемпион Украины получил трофей на Мемориале Забойника.

Украинские Национальные Новости

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