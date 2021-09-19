Хмарно, місцями дощі: сьогодні температура опуститься до 12°

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Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 7-12°, на Закарпатті до 16°.

Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний, місцями значний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ; вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у південній та східній частинах країни 19-24°.

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