Хмарно, місцями дощі: сьогодні температура опуститься до 12°
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ. Температура опуститься до 12°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.
У західних, Вінницькій та Житомирській областях часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 7-12°, на Закарпатті до 16°.
Вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях помірний, місцями значний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ; вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у південній та східній частинах країни 19-24°.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пекельна спека: у Києві влітку зафіксували 14 температурних рекордів