Облачно, местами дожди: сегодня температура опустится до 12°
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня в Украине облачно с прояснениями, местами дождь. Температура опустится до 12°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-10°, днем 7-12°, на Закарпатье до 16°.
Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный, местами значений дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь; ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, днем 13-18°, в южной и восточной частях страны 19-24°.
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