Хлібне перемир’я: з початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник продовжував порушувати встановлене “хлібне перемир’я”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Операції Об’єднаних Сил.
Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням стрілецької зброї по наших позиціях у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне.
Втрат серед наших військовослужбовців немає.
Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога, відзначили у прес-центрі.
Як повідомляв УНН, у госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець, матрос Едуард Федоров.