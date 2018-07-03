Хлібне перемир’я: з початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по ЗСУ

Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням стрілецької зброї по наших позиціях у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне.

Втрат серед наших військовослужбовців немає.

Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога, відзначили у прес-центрі.

Як повідомляв УНН, у госпіталі, в наслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець, матрос Едуард Федоров.