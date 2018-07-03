Хлебное перемирие: с начала суток боевики дважды открывали огонь по ВСУ

Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, в госпитале, в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец, матрос Эдуард Федоров.