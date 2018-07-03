Хлебное перемирие: с начала суток боевики дважды открывали огонь по ВСУ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74542 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110195 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131256 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138271 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174396 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142185 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130578 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185411 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Хлебное перемирие: с начала суток боевики дважды открывали огонь по ВСУ

Хлебное перемирие: с начала суток боевики дважды открывали огонь по ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В течение текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов противник продолжал нарушать установленное "хлебное перемирие". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных Сил.

Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНН, в госпитале, в результате тяжелого ранения, полученного во время выполнения боевых задач по защите независимости и территориальной целостности Украины, ушел из жизни морской пехотинец, матрос Эдуард Федоров.

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