ХК "Торонто" став останнім учасником розіграшу Кубку Стенлі

Зустріч складалася для "Торонто" непросто. "Піттсбург" двічі вів у рахунку, в тому числі по ходу третього періоду, коли Джейк Гардінер коником випадково переправив шайбу у свої ворота.

Ситуація ускладнювалася травмою воротаря Фредеріка Андерсена, заміненого на Кертіса Макелінні на початку другої 20-хвилинки. Але за 5:30 до кінця третього періоду Каспер Капанен зрівняв рахунок, забивши свій перший гол в НХЛ, незабаром Браун з передачі Гардінера вивів "Торонто" вперед, а за чотири секунди до фінальної сирени Остоно Меттьюз поставив крапку, забивши в порожні ворота свій 40-й гол в сезоні.

"Я гордий і щасливий за хлопців, вони виконали чудову роботу. Я говорив тренерам на початку сезону, що якщо ми і вийдемо в плей-оф, то зробимо це в 82-му матчі. Але нам вдалося випередити графік на один",- сказав тренер "Ліфс" Майк Бебкок.

Зауважимо, що "Торонто" залишилося провести один матч в "регулярці" - з "Коламбусом". Якщо "Ліфс" вдасться набрати одне очко, вони займуть третє місце в Атлантичному дивізіоні і в першому раунді Кубка Стенлі зіграють з "Оттавою". В іншому випадку їх суперником стане "Вашингтон".

Як повідомляв УНН, "Оттава" стала передостаннім учасником розіграшу Кубка Стенлі.