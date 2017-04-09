ХК "Торонто" стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47060 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104076 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159999 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118091 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117458 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113077 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104637 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107175 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154495 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ХК "Торонто" стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли

ХК "Торонто" стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 8555 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. "Торонто Мэйпл Лифс" стал последним участником плей-офф НХЛ, переиграв в драматичной концовке на собственном льду "Питтсбург Пингвинс", информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

Встреча складывалась для "Торонто" непросто. "Питтсбург" дважды вел в счете, в том числе по ходу третьего периода, когда Джейк Гардинер коньком случайно переправил шайбу в свои ворота.

Ситуация осложнялась травмой вратаря Фредерика Андерсена, замененного на Кертиса Макелинни в начале второй 20-минутки. Но за 5:30 до конца третьего периода Каспер Капанен сравнял счет, забив свой первый гол в НХЛ, вскоре Браун по передаче Гардинера вывел "Торонто" вперед, а за четыре секунды до финальной сирены Остоно Мэттьюз поставил точку, забив в пустые ворота свой 40 -й гол в сезоне.

"Я горд и счастлив за ребят, они выполнили великолепную работу. Я говорил тренерам в начале сезона, что если мы выйдем в плей-офф, то сделаем это в 82-м матче. Но нам удалось опередить график на один", - сказал тренер "Лифс" Майк Бэбкок.

Заметим, что "Торонто" осталось провести один матч в "регулярке" - с "Коламбусом". Если "Лифс" удастся набрать одно очко, они займут третье место в Атлантическом дивизионе и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с "Оттавой". В противном случае их соперником станет "Вашингтон".

Как сообщал УНН, "Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли .

Украинские Национальные Новости

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