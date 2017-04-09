ХК "Торонто" стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли

Встреча складывалась для "Торонто" непросто. "Питтсбург" дважды вел в счете, в том числе по ходу третьего периода, когда Джейк Гардинер коньком случайно переправил шайбу в свои ворота.

Ситуация осложнялась травмой вратаря Фредерика Андерсена, замененного на Кертиса Макелинни в начале второй 20-минутки. Но за 5:30 до конца третьего периода Каспер Капанен сравнял счет, забив свой первый гол в НХЛ, вскоре Браун по передаче Гардинера вывел "Торонто" вперед, а за четыре секунды до финальной сирены Остоно Мэттьюз поставил точку, забив в пустые ворота свой 40 -й гол в сезоне.

"Я горд и счастлив за ребят, они выполнили великолепную работу. Я говорил тренерам в начале сезона, что если мы выйдем в плей-офф, то сделаем это в 82-м матче. Но нам удалось опередить график на один", - сказал тренер "Лифс" Майк Бэбкок.

Заметим, что "Торонто" осталось провести один матч в "регулярке" - с "Коламбусом". Если "Лифс" удастся набрать одно очко, они займут третье место в Атлантическом дивизионе и в первом раунде Кубка Стэнли сыграют с "Оттавой". В противном случае их соперником станет "Вашингтон".

Как сообщал УНН, "Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли .