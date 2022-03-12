Хизувався успішними операціями в Сирії та на Донбасі: у полон СБУ потрапив бойовик російської ПВК "Вагнер"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У полоні СБУ опинився бойовик російської приватної військової компанії "Вагнер". Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках, передає УНН із посиланням на СБУ.
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Як повідомили у СБУ, окупант вірив у казку й тепер: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів, відзначили у спецслужбі.
"Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.
Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок... Тримаємо стрій! Разом переможемо!" - додали у СБУ.