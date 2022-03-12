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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57735 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Хизувався успішними операціями в Сирії та на Донбасі: у полон СБУ потрапив бойовик російської ПВК "Вагнер"

Хизувався успішними операціями в Сирії та на Донбасі: у полон СБУ потрапив бойовик російської ПВК "Вагнер"

Київ • УНН

 • 111054 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У полоні СБУ опинився бойовик російської приватної військової компанії "Вагнер". Він хизується своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили у СБУ, окупант вірив у казку й тепер: "…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів, відзначили у спецслужбі.

"Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок.

Але для окупантів в Україні відкритий тільки один напрямок... Тримаємо стрій! Разом переможемо!" - додали у СБУ.

Українські Національні Новини

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