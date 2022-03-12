Кичился успешными операциями в Сирии и на Донбассе: в плен СБУ попал боевик российской ЧВК "Вагнер"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В плену СБУ оказался боевик российской частной военной компании "Вагнер". Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Как сообщили в СБУ, оккупант верил в сказку и теперь: "... нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
Впрочем Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов, отметили в спецслужбе.
"Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.
Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление. Держим строй! Вместе победим!" - добавили в СБУ.