Кичился успешными операциями в Сирии и на Донбассе: в плен СБУ попал боевик российской ЧВК "Вагнер"

Детали

Как сообщили в СБУ, оккупант верил в сказку и теперь: "... нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

Впрочем Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов, отметили в спецслужбе.

"Этого "вагнеровца", например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление. Держим строй! Вместе победим!" - добавили в СБУ.