"Хімік" вирвав перемогу у "Будівельника" в першій грі фіналу ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Фінальна серія чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч розпочалася поєдинком у київському “Палаці Спорту” між господарями паркету “Будівельником” та южненським “Хіміком”, повідомляє кореспондент УНН.
З самого початку баталії кияни перегравали суперника в багатьох компонентах і на початку другої чверті господарі вигравали більше ніж в два рази — 25:12. Однак з початку третьої чверті южненці почали потроху зменшувати відставання.
Розв’язка матчу трапилася за 6 секунд до закінчення основного часу, коли результативний прохід Олександра Рябчука дозволив вийти вперед южненцям після довгої гонитви у рахунку — 65:66. “Будівельник” відповідав кидком із сиреною Дугата, якому значно завадив захисник гостей, як результат хибна спроба і виграш у першій грі в серії до трьох перемог в активі “Хіміка”.
Персональна статистика:
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- “Будівельник”: Дугат 25 + 5 підбирань, Філдс 16 + 5 передач, Стефенс 6, Анісіміов 5, Отверченко 5
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- “Хімік”: Петров 23 + 6 підбирань + 4 передачі, Сміт 13 + 6 передач, Конєв 12 + 5 підбирань, Рябчук 7, Лав 6.
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Додамо, що наступний матч серії пройде 1-го травня у “Палаці Спорту”.