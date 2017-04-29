"Химик" вырвал победу у "Будивельника" в первой игре финала ЧУ

С самого начала баталии киевляне переигрывали соперника во многих компонентах и ​​в начале второй четверти хозяева выигрывали больше чем в два раза - 25:12. Однако с начала третьей четверти южненцы начали понемногу уменьшать отставание.

Развязка матча случилась за 6 секунд до окончания основного времени, когда результативный проход Александра Рябчука позволил выйти вперед южненцам после долгой погони в счете - 65:66. "Строитель" отвечал броском с сиреной Дугата, которому значительно помешал защитник гостей, как результат ошибочная попытка и выигрыш в первой игре в серии до трех побед в активе "Химика".

Персональная статистика:



"Строитель": Дугат 25 + 5 подборов, Филдс 16 + 5 передач, Стефенс 6, Анисимиов 5, Отверченко 5



"Химик": Петров 23 + 6 подборов + 4 передачи, Смит 13 + 6 передач, Конев 12 + 5 подборов, Рябчук 7, Лав 6.



Добавим, что следующий матч серии пройдет 1 мая в "Дворце Спорта".