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“Хімік” перервав переможну серію новачка Суперліги

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В першому з матчів ігрового дня южненський “Хімік” здобув свою четверту перемогу на старті сезону Суперліги з баскетболу, обігравши в рідних стінах “Кривбас”, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Деталі

Команди почали гру не дуже результативно, багато промахуючись. У “Кривбаса” точність в першій чверті склала 31 відсоток, тоді як у Хіміка — 44. Але результат южненців був обумовлений грою Джонса, який за перші 10 хвилин встиг набрати 11 очок.

Десь в тому ж руслі проходила і друга чверть. Куди ефективніше “Кривбас” заграв в третій чверті завдяки Коренюку, але цього виявилося замало — - 75:59.

Доповнення

Южненський “Хімік” вийшов на третє місце першості, а “Кривбас” завершив серію із трьох виграшів поспіль.

У наступних матчах 15 жовтня зіграє на виїзді з “Харківськими Соколами”, а потім 17 жовтня проведе матч в “Дніпрі” проти місцевої команди. “Кривбас” 14 жовтня вдома прийме “Будівельник”.

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