"Химик" прервал победную серию новичка Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В первом из матчей игрового дня “Химик” одержал свою четвертую победу на старте сезона Суперлиги по баскетболу, обыграв в родных стенах “Кривбасс”, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Детали
Команды начали игру не очень результативно, многие промахиваясь. В “Кривбасса” точность в первой четверти составила 31 процент, тогда как у Химика — 44. Но результат южненцев был обусловлен игрой Джонса, который за первые 10 минут успел набрать 11 очков.
Где-то в том же русле проходила и вторая четверть. Куда эффективнее “Кривбасс” сыграл в третьей четверти благодаря Коренюки, но этого оказалось мало — - 75:59.
Дополнение
Южненский “Химик” вышел на третье место первенства, а “Кривбасс” завершил серию из трех выигрышей подряд.
В следующих матчах 15 октября сыграет на выезде с “Харьковским Сокола”, а затем 17 октября проведет матч в “Днепре” против местной команды. “Кривбасс” 14 октября дома примет “Будивельник”.