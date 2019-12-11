Хет-трик поляка вивів "Наполі" в плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В одному з перших протистоянь 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів "Наполі" на стадіоні "Сан-Паоло" зустрілося з чемпіоном Бельгії "Генком", передає УНН.
До 38-й хвилині польський форвард Аркадіуш Мілік здійснив хет-трик і тим самим зняв питання про переможця зустріч. Один із його голів відбувся з пенальті. Другий пенальті в ворота "Генка" після перерви реалізував Мертенс, встановивши остаточний рахунок – 4:0.
Варто відзначити, що "Наполі" зайняв друге місце в групі Е з 12 очками обігнав за путівку з групи Е "Зальцбург" (7 балів), "Генк" – четвертий (1 бал).
Нагадаємо, що тренер "Ліверпуля" відніс "Наполі" до фаворитів ЛЧ.