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Клопп про поразку на старті ЛЧ: "Наполі" може виграти турнір

Клопп про поразку на старті ЛЧ: "Наполі" може виграти турнір

Київ • УНН

 • 9832 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Німецький наставник чинного переможця Ліги чемпіонів "Ліверпуля" Юрген Клопп прокоментував результат стартового поєдинку нового сезону із "Наполі" (0:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Клопп відзначив, що його колектив мав шанси на позитивний результат.

"Дуже прикро. Ми зіграли куди краще, ніж рік тому. Матч був відкритим, але у нас було багато контратак, і ми в них не забили, що стало проблемою. У кінцівці ми контролювали хід зустрічі, але потім пропустили з пенальті", - розпочав рульовий "мерсисайдців".

Також фахівець вважає італійський клуб можливим переможцем нинішнього сезону ЛЧ.

"Наполі" може виграти турнір. Якщо у тебе хороший план на гру і хороші футболісти, то не треба бути кращою командою в світі, щоб виграти Лігу чемпіонів. Треба просто вміти видати хороший матч в потрібний момент", - додав Клопп.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" зазнав гостьової поразки від "Наполі" 0:2.

Українські Національні Новини

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