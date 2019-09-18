Клопп о поражении на старте ЛЧ: "Наполи" может выиграть турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Немецкий наставник действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат стартового поединка нового сезона с "Наполи" (0:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Клопп отметил, что его коллектив имел шансы на положительный результат.
"Очень обидно. Мы сыграли куда лучше, чем год назад. Матч был открытым, но у нас было много контратак, и мы в них не забили, что стало проблемой. В концовке мы контролировали ход встречи, но затем пропустили с пенальти", - начал рулевой "мерсисайдцев".
Также специалист считает итальянский клуб возможным победителем нынешнего сезона ЛЧ.
"Наполи" может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", - добавил Клопп.
Напомним, что "Ливерпуль" потерпел гостевое поражение от "Наполи" 0:2.