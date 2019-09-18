Клопп о поражении на старте ЛЧ: "Наполи" может выиграть турнир

Клопп отметил, что его коллектив имел шансы на положительный результат.

"Очень обидно. Мы сыграли куда лучше, чем год назад. Матч был открытым, но у нас было много контратак, и мы в них не забили, что стало проблемой. В концовке мы контролировали ход встречи, но затем пропустили с пенальти", - начал рулевой "мерсисайдцев".

Также специалист считает итальянский клуб возможным победителем нынешнего сезона ЛЧ.

"Наполи" может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", - добавил Клопп.

Напомним, что "Ливерпуль" потерпел гостевое поражение от "Наполи" 0:2.