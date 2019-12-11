Хет-трик поляка вывел "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов

К 38-й минуте польский форвард Милик совершил хет-трик и тем самым снял вопрос о победителе встречу. Один из его голов состоялся с пенальти. Второй пенальти в ворота "Генка" после перерыва реализовал Мартинес, установив окончательный счет - 4: 0.

Стоит отметить, что "Наполи" занял второе место в группе Е с 12 очками обогнал по путевку из группы Е "Зальцбург" (7 баллов), "Генк" - четвертый (1 балл).

Напомним, что тренер "Ливерпуля" отнес "Наполи" к фаворитам ЛЧ.