Херсонський ХК "Дніпро" завоював 15 перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Білій Церкві відбувся другий поєдинок 23-го туру чемпіонату Української хокейної ліги – "Білий Барс" на своєму майданчику приймав херсонський "Дніпро", повідомляє УНН.
Ромащенко відкрив доволі швидко рахунок у грі, а наприкінці відрізку команди обмінялися шайбами – Бєлоусов за гостей, і Благой відзначився у складі господарів (1:2). На шайби Матерухіна у меншості та Жвачкіна у більшості, за білоцерківців забивав Благой.
У заключній двадцятихвилинці картина гри не змінилася. Господарі постійно атакували, а гості, реалізовували свої гольові моменти. Як підсумок, друга шайба Руслана Ромащенко та ще одна - Дениса Матусевича принесли перемогу "Дніпру" з загальним рахунком - 2:6.
Зазначимо, після цієї перемоги херсонці займають третю позицію з 15 виграшами в чемпіонаті, відстаючи від "Донбасу" на три очки. "Барси" йдуть на четвертому місці із 10 звитягами.