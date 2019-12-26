Херсонский ХК "Днепр" завоевал 15 победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Белой Церкви состоялся второй поединок 23-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - "Белый Барс" на своей площадке принимал херсонский "Днепр", сообщает УНН.
Ромащенко открыл довольно быстро счет в игре, а в конце отрезка команды обменялись шайбами — Белоусов за гостей, и Благой отличился в составе хозяев (1:2). На шайбы Матерухина в меньшинстве и Жвачкина в большинстве, за белоцерковчан забивал Благой.
В заключительной двадцатиминутке картина игры не изменилась. Хозяева постоянно атаковали, а гости, реализовывали свои голевые моменты. Как итог, вторая шайба Руслана Ромащенко и еще одна — Дениса Матусевича принесли победу “Днепру” с общим счетом — 2:6.
Отметим, после этой победы херсонцы занимают третью позицию с 15 выигрышами в чемпионате, отставая от “Донбасса” на три очка. “Барсы” идут на четвертом месте с 10 победами.