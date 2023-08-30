Херсонська область: окупанти за добу вбили трьох цивільних, ще трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За минулу добу, 29 серпня, російські окупанти здійснили 77 обстрілів по Херсонській області. Унаслідок російської агресії загинуло три мирних жителі, ще троє - дістали поранення, інформує УНН з посиланням на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
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Зазначається, що протягом минулої доби окупанти 77 разів обстріляли область, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 24 снаряди.
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"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю церкви у Херсонському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще троє - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
29 серпня російські окупанти обстріляли Ольгівку Херсонської області. Постраждав 75-річний чоловік.