Херсонская область: оккупанты за сутки убили трех гражданских, еще троих ранили

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты 77 раз обстреляли область, выпустив 452 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 24 снаряда.

Цитата

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание церкви в Херсонском районе. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним

29 августа российские оккупанты обстреляли Ольговку Херсонской области. Пострадал 75-летний мужчина.