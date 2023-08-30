Херсонская область: оккупанты за сутки убили трех гражданских, еще троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. За минувшие сутки, 29 августа, российские оккупанты совершили 77 обстрелов по Херсонской области. В результате российской агрессии погибли три мирных жителя, еще трое - получили ранения, информирует УНН со ссылкой на страницу председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты 77 раз обстреляли область, выпустив 452 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 24 снаряда.
Цитата
"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание церкви в Херсонском районе. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним
29 августа российские оккупанты обстреляли Ольговку Херсонской области. Пострадал 75-летний мужчина.