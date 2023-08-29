Росіяни обстріляли надвечір Херсонщину: поранена людина — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Через вечірній російський обстріл Херсонщини поранення зазнав чоловік. Черговою жертвою агресора став мешканець Ольгівки. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає УНН.
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“росіяни вкрили вогнем Ольгівку. Постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка. Його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу”, — повідомили у Херсонській ОВА.
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Били по Херсонщині росіяни й вдень.
Зокрема, опівдні армійці рф атакувала Станіслав. Влупили по центральній частині населеного пункту щонайменше десять разів.
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