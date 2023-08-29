Закатував двох українців до смерті: російському “коменданту Херсонської області” повідомили про підозру

ukru
29 березня, 17:57 • 273195 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 365057 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302740 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337750 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302654 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220819 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205455 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164794 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536276 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
91 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54817 перегляди
Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

Погода в Україні: чого чекати в останній день березня

30 березня, 16:32 • 42743 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57943 перегляди
Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

Попри ордер МКС на арешт: Нетаньяху відвідає Угорщину на запрошення Орбана

30 березня, 17:18 • 39594 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 46017 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393451 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536276 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569656 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566667 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205441 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 365057 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175429 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166313 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137206 перегляди
Актуальне
Закатував двох українців до смерті: російському “коменданту Херсонської області” повідомили про підозру

Закатував двох українців до смерті: російському “коменданту Херсонської області” повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 463086 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Окупаційному “коменданту Херсонщини”, який організував під час окупації Херсону катівні в місті і особисто катував українців, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, під час окупації Херсону російський полковник віктор бедрик — заступник командира 22-го армійського корпусу берегових військ рф, був так званим “військовим комендантом Херсонської області” і виконував завдання кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Одразу після свого “призначення” російський посадовець віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру.

Туди рашисти звозили місцевих жителів, яких викрадали з приватних осель або прямо посеред вулиці, особливо під час антиросійських мітингів.У камерах в’язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

Одна з катівень була обладнана поверхом нижче “службового кабінету” Бедрика — у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі. При цьому він не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються над викраденими громадянами, але й особисто брав участь у побитті потерпілих.

За інформацією слідства, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму рф. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.

Щоб приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах “судово-медичної експертизи”, що “знайшли” загиблих “вже мертвими посеред міста”. Через тортури та вбивства рашисти намагались зламати український супротив і змусити його учасників співпрацювати з агресором.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність “наглядача” за ув’язненими — олександра чичкана, який є підлеглим бедрика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бедрику та його підлеглому чичкану про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колишньому бойовику “днр” не дали втекти у Придністров’я — СБУ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66