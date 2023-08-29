Закатував двох українців до смерті: російському “коменданту Херсонської області” повідомили про підозру

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За даними СБУ, під час окупації Херсону російський полковник віктор бедрик — заступник командира 22-го армійського корпусу берегових військ рф, був так званим “військовим комендантом Херсонської області” і виконував завдання кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Одразу після свого “призначення” російський посадовець віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру.

Туди рашисти звозили місцевих жителів, яких викрадали з приватних осель або прямо посеред вулиці, особливо під час антиросійських мітингів.У камерах в’язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

Одна з катівень була обладнана поверхом нижче “службового кабінету” Бедрика — у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі. При цьому він не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються над викраденими громадянами, але й особисто брав участь у побитті потерпілих.

За інформацією слідства, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму рф. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.

Щоб приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах “судово-медичної експертизи”, що “знайшли” загиблих “вже мертвими посеред міста”. Через тортури та вбивства рашисти намагались зламати український супротив і змусити його учасників співпрацювати з агресором.

Крім того, задокументовано злочинну діяльність “наглядача” за ув’язненими — олександра чичкана, який є підлеглим бедрика.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бедрику та його підлеглому чичкану про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування.

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