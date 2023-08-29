Замучил двух украинцев до смерти: российскому "коменданту Херсонской области" сообщили о подозрении

ukru
19:26 • 12203 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 57480 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 101021 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101929 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89892 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84824 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108108 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130610 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166731 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198125 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 35862 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 107006 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101904 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99465 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30347 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166732 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198126 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140729 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147360 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 30347 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99465 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119211 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154996 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161932 просмотра
Актуальное
Замучил двух украинцев до смерти: российскому "коменданту Херсонской области" сообщили о подозрении

Замучил двух украинцев до смерти: российскому "коменданту Херсонской области" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 463083 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Оккупационному коменданту Херсонщины, который организовал во время оккупации Херсона застенки в городе и лично пытал украинцев, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, во время оккупации Херсона российский полковник виктор бедрик - заместитель командира 22-го армейского корпуса береговых войск россии, был так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.

Сразу после своего "назначения" российское чиновник отдал распоряжение об обустройстве застенков на территории захваченного в то время областного центра.

Туда рашисты свозили местных жителей, которых похищали из частных домов или прямо посреди улицы, особенно во время антироссийских митингов. В камерах тюрем людей избивали, применяли к ним ток, оставляли без пищи и воды, а также угрожали расстрелом.

Один из застенков был оборудован этажом ниже "служебного кабинета" бедрика - в подвале захваченного оккупантами в Херсоне административного здания. При этом он не только наблюдал за тем, как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении потерпевших.

По информации следствия, бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины, выступавших против оккупационного режима России. Двое из этих потерпевших были замучены до смерти.

Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", "нашедших" погибших "уже мертвыми посреди города". Из-за пыток и убийств решители пытались сломать украинское сопротивление и заставить его участников сотрудничать с агрессором.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность "наблюдателя" за заключенными — Александра Чичкана, подчиненного бедрику.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бедрику и его подчиненному чичкану о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности независимо от места их нахождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшему боевику днр не дали бежать в Приднестровье - СБУ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы