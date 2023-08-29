Замучил двух украинцев до смерти: российскому "коменданту Херсонской области" сообщили о подозрении

Детали

По данным СБУ, во время оккупации Херсона российский полковник виктор бедрик - заместитель командира 22-го армейского корпуса береговых войск россии, был так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.

Сразу после своего "назначения" российское чиновник отдал распоряжение об обустройстве застенков на территории захваченного в то время областного центра.

Туда рашисты свозили местных жителей, которых похищали из частных домов или прямо посреди улицы, особенно во время антироссийских митингов. В камерах тюрем людей избивали, применяли к ним ток, оставляли без пищи и воды, а также угрожали расстрелом.

Один из застенков был оборудован этажом ниже "служебного кабинета" бедрика - в подвале захваченного оккупантами в Херсоне административного здания. При этом он не только наблюдал за тем, как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении потерпевших.

По информации следствия, бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины, выступавших против оккупационного режима России. Двое из этих потерпевших были замучены до смерти.

Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", "нашедших" погибших "уже мертвыми посреди города". Из-за пыток и убийств решители пытались сломать украинское сопротивление и заставить его участников сотрудничать с агрессором.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность "наблюдателя" за заключенными — Александра Чичкана, подчиненного бедрику.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бедрику и его подчиненному чичкану о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности независимо от места их нахождения.

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